Сьогодні в ОДА – прес-конференція про сприяння малому бізнесу

Початок – о 14.00

Харків. 11 квітня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов. к. 170) розпочнеться прес-конференція начальника Головного управління економіки облдержадміністрації Сергія Авершина та директора Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва Дениса Ткачова на тему: «Реалізація програми сприяння підтримки малого підприємництва в Харківській області на 2011 - 2015 роки. Діяльність Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва». Початок прес-конференції о 14.00.

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