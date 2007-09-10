Евертон - Металіст. Залишилося 10 днів

Харків. 10 вересня. УНІАН. Відкрито запис на поїздку у Ліверпуль на матч першого раунду Кубку УЄФА Евертон - Металіст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба харківського Металіста.

Прес-служба застерігає охочих поїхати до Англії, що правила оформлення документів на виїзд дещо змінилися, і просить уважно поставитися до цієї процедури, аби не мати прикростей.

Прийом заявок на поїздку в Англію здійснюється за телефоном 7-177-543.

Вся необхідна інформація на сайті http://www.metallist.kharkov.ua/.