Евертон - Металіст. Залишилося 10 днів
07:55, 10 вересня 2007Харьків
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Відкрито запис на поїздку у Ліверпуль
Харків. 10 вересня. УНІАН. Відкрито запис на поїздку у Ліверпуль на матч першого раунду Кубку УЄФА Евертон - Металіст.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба харківського Металіста.
Прес-служба застерігає охочих поїхати до Англії, що правила оформлення документів на виїзд дещо змінилися, і просить уважно поставитися до цієї процедури, аби не мати прикростей.
Прийом заявок на поїздку в Англію здійснюється за телефоном 7-177-543.
Вся необхідна інформація на сайті http://www.metallist.kharkov.ua/.
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