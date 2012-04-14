Тимошенко давно б могла отримати кваліфіковане лікування в Україні – фахівець

Харків. 14 квітня. УНІАН. Юлія Тимошенко вже давно могла розпочати лікування і отримати кваліфіковану медичну допомогу в Україні.

Про це сказала в інтерв’ю кореспонденту УНІАН член комісії МОЗ, спеціаліст у галузі неврології, професор Тамара Міщенко, коментуючи візит до Харкова німецьких лікарів, які оглянули Центральну клінічну лікарню №5 «Укрзалізниці», де було запропоновано пройти лікування Ю.Тимошенко.

«Згідно з рекомендаціями міжнародної медичної комісії, Юлії Тимошенко була запропонована госпіталізація кілька тижнів тому, від якої вона відмовилася», - сказала Т.Міщенко. Професор висловила жаль з цього приводу, оскільки, за її словами, «лікування ми могли розпочати ще кілька тижнів тому, і в клініці №5 є всі умови для проведення і надання допомоги на тому рівні, який раніше запропонували німецькі лікарі».

Т.Міщенко повідомила, що 13 квітня фахівці з Німеччини разом з українськими колегами оглянули ЦКЛ №5. За її словами, «ця лікарня відповідає сучасним вимогам, там є спеціалізоване відділення, яке займається саме такою патологією і проблемами здоров’я, які має Юлія Тимошенко».

«Ми побачили всі умови для проведення лікування: є сучасне обладнання, гарний діагностичний центр, працює висококваліфікований колектив лікарів. На нашу думку, ті рекомендації, що були зроблені два місяці тому, могли бути виконані в умовах цієї лікарні», - сказала Т.Міщенко.

На жаль, зазначила вона, від німецьких фахівців «ми вчора не одержали висновків, чи відповідає ця лікарня тим вимогам, які є в рекомендаціях. І друге питання, що робити далі, які ж наступні будуть рекомендації. Вчора, на жаль, ми не одержали таких рекомендацій».

За словами Т.Міщенко, зволікання несе негатив, оскільки «хвороба є, час плине, і це не на користь». «Що ж, - додала вона, сумно, але будемо чекати».

При цьому Т.Міщенко вважає, що Ю.Тимошенко могла б давно погодитися на лікування. Але, зазначила лікар, «кожна людина відповідає за стан свого здоров’я, вона сама має приймати рішення».

На запитання, як довго може тривати лікування Ю.Тимошенко, професор зазначила, що такий прогноз давати складно, лікування може бути і амбулаторним, і стаціонарним. «Ми не знаємо, як пацієнт може відгукнутися на той чи інший метод лікування, чи буде бажання лікуватися, як буде все складатися. Це ситуація, яка потребує індивідуального підходу, врахування всіх індивідуальних особливостей пацієнта, як він буде реагувати на лікування. Я б не робила прогнозу щодо тривалості лікування», - сказала Т.Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня німецькі лікарі з клініки «Шаріте» (доктор наук у галузі неврології, професор Карл Макс Айнхойпл та доктор наук у галузі травматології, професор Норберт Хаас) ознайомилися з умовами лікування в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці» (Харків), а також зустрілися з Ю.Тимошенко в Качанівській колонії.