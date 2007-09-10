В готелі «Національ» шукали бомбу

Харків. 10 вересня. УНІАН. Сьогодні у готелі «Національ» спецзагони і служби чотири години шукали вибухівку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні МНС, перевірка, яка закінчилася о 18.25, не виявила жодних вибухових пристроїв.

За даними Центру громадських зв’язків ГУ МНС України в Харківській області, телефонний дзвінок від чоловіка, який сповістив про начебто закладені на вході готелю «Національ» два вибухові пакети, надійшов до оператора «02» близько 14.25.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники експертної та вибухово-технічної служби, кінологи. На певний час були евакуйовані люди, перекрито проспект Леніна.

Як повідомляв УНІАН, взимку при вході в готель «Національ» уночі стався вибух. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, який є власником готелю, заявив тоді, що це був замах на його життя.