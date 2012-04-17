Оптовий с/г ринок «Лелека» розпочнуть будувати у 2-му півріччі

Харків. 17 квітня. УНІАН. Першу чергу будівництва оптового сільськогосподарського ринку планується розпочати у другому півріччі 2012 року.



Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала в ефірі радіо «Слобожанщина» в.о. начальника Головного управління розвитку агропромислового комплексу ХОДА Олена Кулик.

Вона зазначила, що ринок буде досить потужний, оскільки розрахований на співпрацю з 5-6 сусідніми областями.

«Оптовий сільськогосподарський ринок «Лелека» - це дуже серйозний проект. Ринок буде міжрегіональним, розрахованим не на одну область, а ще й на 5-6 сусідніх. Зараз там проводяться підготовчі роботи - це підготовка землі під будівництво, підведення комунікацій, розробка документації. Ми плануємо, що перша черга будівництва почнеться в другому півріччі 2012 року», - повідомила О.Кулик.



За її словами, будівництво відбуватиметься в кілька етапів. Спочатку отримання дозвільних документів - це поточна стадія. Участь держави там здійснюється таким чином: в міру будівництва першої черги і прийняття її в експлуатацію подаються документи до Міністерства аграрної політики і держава компенсує до 50% всіх витрат на будівництво цього ринку.

Також на території ринку передбачене будівництво овочесховища на 5 тис тонн. О.Кулик додала, що оптовий ринок зорієнтований не тільки на великих виробників, але й на приватників: там буде окремий майданчик для дрібних виробників. «Це величезна підмога для Харківської області. Ринок близько до міста, у виробників буде гарантований майданчик для збуту продукції», зазначила О.Кулик.