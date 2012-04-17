Аваков вважає, що прокуратура України затягуватиме розгляд його справи у Римі

Харків. 17 квітня. УНІАН. Екс-губернатор Харківської області, керівник обласної парторганізації «Батьківщина» Арсен Аваков вважає, що органи прокуратури України всіляко затягуватимуть процес розгляду його справи в італійському суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив журналістам сьогодні у ході інтренет-конференції.

«У мене є підстави вважати, що українська сторона, розуміючи хиткість свого становища, затягуватиме процес», - сказав А.Аваков.

Екс-губернатор, проти якого зпорушено кримінальну справа в Україні, нагадав, що засідання суду в Римі, на якому буде розглядатися питання про його екстрадицію до України, має відбутися протягом 40 днів з моменту затримання. (В рамках розшуку Інтерполу політик був затриманий в Італії 25 березня 2012 року - УНІАН).

А.Аваков підкреслив, що судове засідання у його справі може відбутися лише після того, як Україна передасть італійській стороні повний комплект перекладених на італійську мову необхідних документів.

Політик повідомив, що йому не відома дата судового засідання.

Фото Андрія Кравченка