Аваков вважає, що прокуратура України затягуватиме розгляд його справи у Римі
В екс-губернатора «є підстави» так гадати
Харків. 17 квітня. УНІАН. Екс-губернатор Харківської області, керівник обласної парторганізації «Батьківщина» Арсен Аваков вважає, що органи прокуратури України всіляко затягуватимуть процес розгляду його справи в італійському суді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив журналістам сьогодні у ході інтренет-конференції.
«У мене є підстави вважати, що українська сторона, розуміючи хиткість свого становища, затягуватиме процес», - сказав А.Аваков.
Екс-губернатор, проти якого зпорушено кримінальну справа в Україні, нагадав, що засідання суду в Римі, на якому буде розглядатися питання про його екстрадицію до України, має відбутися протягом 40 днів з моменту затримання. (В рамках розшуку Інтерполу політик був затриманий в Італії 25 березня 2012 року - УНІАН).
А.Аваков підкреслив, що судове засідання у його справі може відбутися лише після того, як Україна передасть італійській стороні повний комплект перекладених на італійську мову необхідних документів.
Політик повідомив, що йому не відома дата судового засідання.