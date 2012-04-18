Тимошенко не може лікуватися за кордоном - Лавринович

Харків. 18 квітня. УНІАН. Українське законодавство забороняє колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській колонії, лікуватися за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович журналістам у Кабінеті міністрів.

Відповідаючи на запитання щодо можливості лікування Ю.Тимошенко за кордоном, О.Лавринович сказав: «Відповідно до чинного сьогодні законодавства людина, яка відповідно до вироку суду перебуває у місцях позбавлення волі, не може перетинати державний кордон для будь-якої мети. Для цього (перетинання кордону – УНІАН) повинна бути відповідно до закону амністія або інше рішення судової інстанції».

Щодо можливості внесення змін до законодавства, котрі б дали змогу Ю.Тимошенко чи іншим ув’язненим лікуватись за кордоном, О.Лавринович сказав: «Це спеціальний закон для Юлії Володимирівни. Мені складно це уявити. Теоретично можливе все, навіть політ на Сатурн».

Як повідомляв УНІАН, в ході візиту 13 квітня до Харкова лікарі з клініки «Шаріте» заявили про готовність прийняти Ю.Тимошенко на лікування в Німеччині.