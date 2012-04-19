Тимошенко відмовилася «прийти до суду» через стан здоров’я

Харків. 19 квітня. УНІАН. На засіданні Київського районного суду Харкова оголошено заяву екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко про те, що через важкий стан здоров`я вона відмовляється від участі у судовому процесі з попереднього розгляду справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

«Користуючись своїми правами, передбаченими КПК України, прошу проводити попереднє засідання у вищевказаній справі за моєї відсутності у зв’язку з важким станом мого здоров’я», - написала Ю.Тимошенко у своїй заяві на адресу суду.

Ю.Тимошенко передала свою заяву через Качанівську виправну колонію.

На початку судового засідання її оголосив головуючий у справі суддя Костянтин Садовський.