Суд оголосив перерву

Треба подумати над клопотаням захисту

Харків. 19 квітня. УНІАН. У засіданні Київського районного суду Харкова з попереднього розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» оголошено перерву. Як передає кореспондент УНІАН, суд пішов до нарадчої кімнату для прийняття рішення щодо заявленого захистом Ю.Тимошенко клопотання про відвід прокурору Віктору Лобачу.

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