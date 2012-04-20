МВС: в Синчука та його супутників кидали гранату Ф-1

Харків. 20 квітня. УНІАН. Під час замаху на життя екс-прокурора Харківської області Василя Синчука нападники використали гранату Ф-1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після розширеного засідання колегії Головного управління МВС України в Харківській області повідомив журналістам начальник облуправління міліції Віктор Козицький.

За його словами, до відповідних висновків дійшли експерти після вивчення фрагментів вибухового пристрою, який здетонував неподалік В.Синчука 12 березня.

В.Козицький зазначив, що на сьогодні правоохоронці не можуть однозначно сказати, хто саме з трьох осіб, поруч із якими вибухнула граната, був об’єктом замаху. «На сьогодні ми не можемо сказати однозначно, що був об’єктом замаху був Синчук. Жоден із двох інших потерпілих не виключає, що замах міг бути скоєний на них», - сказав він.

В.Козицький зауважив, що сьогодні правоохоронці працюють із матеріалами камер відеоспостереження, на яких зафіксовано кілька осіб, що можуть бути причетними до злочину.

Як повідомляв УНІАН, вибух у центрі Харкова, внаслідок якого постраждав екс-прокурор області В.Синчук та двоє підприємців, стався увечері 12 березня.

За даними прес-служби прокуратури Харківської області, «о 20.30 12 березня на подвір`ї будинку по вулиці Петровського в місті Харкові, де мешкає В.Синчук, під час місцезнаходження там його та ще двох підприємців несподівано пролунав вибух, внаслідок якого всі троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості».

Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.15, пунктами 1,5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральна прокуратура взяла під особливий контроль стан досудового слідства у цій справі.