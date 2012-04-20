Власенко заявляє, що «в Україні народився Родіон Кіреєв ІІ»

Харків. 20 квітня. УНІАН. Київський районний суд Харкова відхилив усі заявлені вчора захистом екс-прем’єра Юлії Тимошенко клопотання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив суддя Київського райсуду Костянтин Садовський.

Зокрема, він не задовольнив клопотання про перенесення розгляду справи до повного одужання Ю.Тимошенко, клопотання про передачу справи у Подільський райсуд Києва, клопотання про припинення провадження у справі, про закриття кримінальної справи тощо.

У своєму коментарі захисник Сергій Власенко зауважив, що суд відхилив навіть ті клопотання, які не заявлялися захистом, зокрема, клопотання про припинення попереднього засідання суду.

На думку С.Власенка, «сьогодні в Україні народився Родіон Кіреєв ІІ».

Як вважає захисник, «справа є повністю відрежисована, повністю і тотально контролюється».