Тимошенко не давала письмової згоди на госпіталізацію - ДПтСУ

Харків. 21 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не давала письмової згоди на госпіталізацію до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Качанівській колонії сказав журналістам начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш.

«Не давалося письмової згоди», - сказав він.

Е.Бараш підкреслив, що відповідно до чинного законодавства, «немає необхідності на отримання письмової згоди для проведення лікування ув’язнених».

За його словами, захисники Ю.Тимошенко не були присутні під час її госпіталізації.

Є.Бараш також зазначив, що стан здоров’я екс-прем’єра не вимагав термінової її госпіталізації, однак зважаючи на письмові прохання засудженої про необхідність початку лікування, які подавалися нею раніше, було прийнято рішення госпіталізувати Ю.Тимошенко.

За словами Є.Бараша, Ю.Тимошенко була госпіталізована до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові вчора близько 21.00 на автомобілі швидкої медичної допомоги.

На запитання, чи дала Ю.Тимошенко усну згоду на госпіталізацію до лікарні «Укрзалізниці», Є.Бараш не дав прямої відповіді.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держаної пенітенціарної служби України, Ю.Тимошенко «20 квітня, ввечері, після ознайомлення з висновками німецьких лікарів висловила бажання розпочати лікування у клініці, яка була запропонована для початку її реабілітації у м. Харкові».

«Трохи згодом Ю.Тимошенко зібрала усі необхідні їй речі і висловила готовність бути перевезеною до лікарні. Наразі Ю.Тимошенко вже прибула до клініки, де їй буде запропоновано пройти весь комплекс рекомендованих німецькими та українськими лікарями процедур», - повідомляє сайт ДПтСУ.

Водночас у «Батьківщині» підозрюють, що Ю.Тимошенко перевели до лікарні примусово. У зв’язку з цим партія вимагає негайного допуску захисника Сергія Власенка чи інших народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина» до екс-прем’єра.