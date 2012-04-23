На Харківщині в суботнику взяли участь близько 200 тисяч осіб

Харків. 23 квітня. УНІАН. На Харківщині в суботнику «День довкілля», який пройшов 21 квітня, взяли участь близько 200 тисяч осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.

У тому числі в суботнику взяли участь близько 70 тисяч школярів (у Харкові – майже 19 тисяч), майже 7 тисяч учнів професійно-технічних навчальних закладів, 3,5 тисяч студентів ВНЗ, працівники близько 5 тисяч підприємств, установ, організацій області.

Під час суботника було впорядковано та очищено від опалого листя і сміття 482 га прибудинкової і внутрішньоквартальної території (104% плану), а також наведено порядок та впорядковано 68 га придорожніх і паркових зон, ліквідовано 212 стихійних звалищ об’ємом 1,66 тис. кубометрів (107% плану), висаджено понад 37,4 тисяч дерев та 14,6 тисяч кущів, упорядковано 237 тис. квадратних метрів газонів.