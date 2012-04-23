Захист попереджав, що Тимошенко не може брати участь у засіданнях суду - Власенко

Харків. 23 квітня. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко попереджав Київський районний суд Харкова про те, що екс-прем’єр за станом здоров’я не може брати участь у засіданні з попереднього розгляду справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, заявив журналістам захисник екс-прем’єра, народний депутат України Сергій Власенко.

«Захист у засіданні 19 квітня подав суду належними чином оформлений висновок німецьких лікарів, який датований 18 квітням, тобто за день до цього, про те, що за станом здоров’я Юлія Володимирівна не може приймати участь у судових засіданнях. Однак у своїй постанові за наслідками попереднього засідання суддя сказав, що в нього немає документів щодо стану здоров’я Тимошенко. Так буде слухатися цей суд, отак буде слухати Кірєєв-2 цю справу. Він буде говорити, що в нього немає документів», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що захист знову подасть до суду висновки німецьких фахівців щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко до 28 квітня – до початку засідання у справі щодо ЄЕСУ. «Щоб не тягали Юлію Володимирівну, у якої є серйозні проблеми зі спиною, на судове засідання. Ми подамо її до початку засідання», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив при цьому , що Ю.Тимошенко «ніколи не відмовлялася від лікування», а лише вимагала лікування незалежними лікарями та неухильного дотримання рекомендацій німецьких медиків.