ДПтС просить МОЗ дати висновок про можливість доставки Тимошенко до суду

Харків. 24 квітня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба звернулася до віце-прем’єр-міністра – міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової з проханням надати висновок щодо можливості доставки ув’язненої екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з виправної колонії на засідання суду та, ”відповідно, її участі у судовому процесі за медичними показниками”.

Про це повідомляє прес-служба ДПтС.

Серед іншого, у листі, який підписав перший заступник голови Державної пенітенціарної служби Сергій Сидоренко, наголошується, що у разі призначення справи проти Ю.Тимошенко до судового розгляду, її присутність у залі судових засідань, за наявності відповідної вимоги суду, є обов’язковою.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко, а також німецькі лікарі, які оглядали екс-прем’єра, заявили, що за станом здоров’я вона не може бути присутньою на судових засіданнях.

Київський райсуд Харкова призначив розгляд справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 28 квітня.