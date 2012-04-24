У Харкові пройде ХIV фестиваль «Світ книги-2012»

Харків. 24 квітня. УНІАН. 26-28 квітня у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. Лисенка відбудеться ХIV Харківський книжковий фестиваль «Світ книги-2012».

«Світ книги» – це виставка-ярмарок літератури. Фестиваль дозволяє фірмам, що працюють на ринку книговидання, ефективно представити свою продукцію тисячам відвідувачів, зацікавлених у виборі якісної художньої, навчальної або дитячої літератури, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Фестиваль, як постійно діючий, внесений до програми соціально-економічного розвитку міста Харкова.

У програмі фестивалю творча зустріч зі сценаристом і письменник Аркадій Інін, російським письменником і публіцистом Олександром Кабаковим, польським письменником Янушем Вишневським, російською актрисою і співачкою Алікою Смєховою. Спеціальні гості фестивалю – футбольна команда «Металіст».

Організатори фестивалю: виконавчий комітет Харківської міської ради та концерн «Райський куточок» за підтримки Харківської облдержадміністрації та особисто губернатора Михайла Добкіна.