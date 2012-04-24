У ДПтС обурені неправдивими заявами щодо роботи відомства

Харків. 24 квітня. УНІАН. Керівництво і персонал Державної пенітенціарної служби України обурені неправдивими заявами щодо їхньої роботи і погрожують позовами про захист честі та гідності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС України.

У відповідь на непоодинокі коментарі в ЗМІ Державна пенітенціарна служба України повторно повідомляє, що 20 квітня екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко було направлено до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в м.Харкові. «Таке рішення добровільно було прийнято особисто ув’язненою того ж вечора після ознайомлення з висновками лікарів берлінської клініки «Шаріте», - зазначається у повідомленні.

У ДПтС стверджують, що, «збираючись до лікувального закладу, вона самостійно зібрала та мала при собі необхідні особисті речі. Прослідувати до карети швидкої допомогти їй допомогли, зокрема, на сходах. Після прибуття до лікарні Ю.Тимошенко було запропоновано пройти увесь комплекс рекомендованих німецькими та українськими лікарями процедур».

Однак, Ю.Тимошенко категорично відмовилась розпочати рекомендоване та запропоноване лікування. Про її відмову від послуг лікарів було складено відповідний акт, в якому, зокрема, зазначається, що «пацієнтка Ю.Тимошенко повторно категорично відмовилась розпочати лікування та підписати поінформовану згоду про первинний медичний огляд, обстеження та лікування».

При цьому у повідомленні відомства зазначається, що за умови, коли пацієнт не бажає отримувати консультації лікарів та відмовляється від запропонованої медичної допомоги, лікар не має права чинити тиск на хворого та силоміць примушувати до лікування. «Враховуючи зазначені вище обставини, Ю.Тимошенко 22 квітня п.р. було повернуто з лікарні до місця відбування покарання», - наголосили у прес-службі відомства.

ДПтС України нагадує, що Ю.Тимошенко неодноразово відмовлялась від запропонованих медичних оглядів висококваліфікованих лікарів, а також від проходження курсу призначеного лікування та комплексу реабілітаційних процедур.

Крім того, ДПтС інформує, що дії персоналу Качанівської виправної колонії відносно порядку здійснення етапування Ю.Тимошенко до лікарні 20 квітня п.р. «чітко відповідали вимогам чинної нормативної бази, не були насильницьким, а також органами прокуратури визнані законними та такими, що не принижують честь і гідність Ю.Тимошенко».

«Однак, незважаючи на належне виконання персоналом Качанівської виправної колонії своїх посадових обов’язків та систематичну перевірку дій адміністрації установи контролюючими органами, з боку окремих публічних осіб та ЗМІ систематично викривляється реальна інформація по суті, надаються упереджені коментарі та необ’єктивна оцінка діям персоналу установи.

У зв’язку з цим, а також з причини розповсюдженням в ЗМІ інших заяв і коментарів щодо неналежного виконання посадовими особами установ пенітенціарного відомства своїх обов’язків, у керівництва та персоналу пенітенціарного відомства така ситуація викликає обурення. Враховуючи таку ситуацію, керівництво ДПтС України, підпорядкованих регіональних управлінь та безпосередньо установ залишає за собою право звертатись до суду щодо захисту прав, честі і гідності співробітників відомства як в цілому, так і відносно конкретних осіб», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, народний депутат, захисник екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив про побиття його підзахисної у колонії 20 квітня. За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.

Водночас, заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков на брифінгу категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.

Прокурор Харківської області Геннадій Тюрін заявив, що «прокурорська перевірка не знайшла підтвердження» того, що Ю.Тимошенко били та заламували їй руки та ноги.

Водночас офіційний сайт «Батьківщини» наводить фотокопію відповідної заяви Ю.Тимошенко на семи листах, де вона описала подробиці застосування до неї сили під час примусового вивезення 20 квітня з колонії до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці».