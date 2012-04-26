У Харкові відкрився ХIV фестиваль «Світ книги»

Харків. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні в театрі опери та балету ім. М. Лисенка відбулося урочисте відкриття ХIV Харківського книжкового фестивалю «Світ книги».

Організатори фестивалю виступили виконавчий комітет Харківської міської ради та концерн «Райський куточок» за підтримки Харківської облдержадміністрації і особисто губернатора Михайла Добкіна, повідомляє сайт ОДА.

У заході взяли участь директор Департаменту видавничої справи та преси Державного комітету з телебачення і радіомовлення України Олексій Кононенко, заступник голови Харківської облради Олена Олешко та заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Слова вітання учасникам та гостям фестивалю від імені М.Добкіна та голови обласної ради Сергія Чернова висловила О.Олешко.

«Вже в 14-й раз фестиваль «Світ книги» проходить на харківській землі. Він відомий і популярний не тільки серед ближнього зарубіжжя, але і далекого. У ці дні ми зустрічаємося з чудовими авторами книг, знайомимося з новими творами. Це дійсно чудове свято. Наш Харків - місто, яке любить книгу, цінує книгу - цей безцінний дар усім нам», - сказала О.Олешко.

Під час церемонії відкриття відбулося нагородження «Золотим Феніксом» - Гран-Прі конкурсу «Світ книги». На закінчення урочистого відкриття відбувся святковий концерт за участю гостей фестивалю.

Довідка. «Світ книги» - це виставка-ярмарок літератури. Фестиваль дозволяє фірмам, що працюють на ринку книговидання, ефективно представити свою продукцію тисячам відвідувачів, зацікавлених у виборі якісної художньої, навчальної або дитячої літератури. Фестиваль, як постійно діючий, внесений до програми соціально-економічного розвитку міста Харкова.

Фото Євгенії ПРИТУЛИ