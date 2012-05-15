На площі Свободи встановлено Кубок Європи з футболу (додано фото)

Харків. 15 травня. УНІАН.Сьогодні на головній площі міста Харкова - майдані Свободи голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін і Харківський міський голова Геннадій Кернес встановили Кубок Європи у спеціальний павільйон для демонстрації.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у заході також взяли участь Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат, легендарний харківський футболіст, друг Євро-2012 Ігор Кутепов, народні депутати України Валерій Писаренко та Ірина Бережна.

«Довгі роки громада працювала для того, щоб довести право Харкова проводити у себе матчі фінального етапу Євро 2012. Сьогодні ми на фінішній прямій, сьогодні головний трофей у нас. Єдине чого хотілося б, щоб, коли буде фінал, капітан збірної України після фінального матчу гордо підняв цей Кубок над головою. Я гадаю, що це буде головна перемога нашої країни не тільки в спорті, але і в праці», - сказав М.Добкін.

Головний трофей Євро-2012 Харків буде приймати з 15 по 17 травня. Як зазначають організатори, з 10.00 до 20.00 16 та 17 травня на площі Свободи кожен бажаючий зможе сфотографуватися з легендарним трофеєм. Кубок вже був представлений у Києві та Івано-Франківську. Після Харкова трофі-тур відправиться до Донецька, Дніпропетровська, Львова, а завершиться турне 26 травня в Одесі.

На знімку: Михайло Добкін і Геннадій Кернес встановлюють Кубок УЄФА на площі Свободи у Харкові.

Фото прес-служби ХОДА