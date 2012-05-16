Керівники Харкова і області зустріли Кубок УЄФА

Харків. 16 травня. УНІАН. У вівторок, 15 травня, в будинку Харківської міської ради відбулася прес-конференція з нагоди прибуття до міста Кубка Європи з футболу.

У ній взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат і легендарний харківський футболіст, друг Євро-2012 Ігор Кутепов, повідомляє сайт ХОДА.

Коментуючи подію, М.Добкін сказав: «Я абсолютно впевнений, що завдяки футболу мрії, які здавалися нездійсненними ще 5 років тому, стають об`єктивною реальністю. Сьогодні я сиджу біля цього Кубка. У 2008 році, спостерігаючи фінальний матч Чемпіонату по телевізору, я й уявити собі не міг, що мине час, і УЄФА надасть нам можливість потримати його власними руками».

Ян Гранат, який представив другу приймаючу країну Чемпіонату, в свою чергу зазначив: «Ми сьогодні зустрічаємо той Кубок, який став символом нашого свята спорту і футболу, до якого ми так довго готувалися в Польщі і Україні. Я дуже радий тому, що можу в цей день бути з вами. Коли я виїжджав місяць тому з Варшави, то я не встиг зустріти Кубок там, зате встиг тут».

Фото прес-служби ХОДА