Євро-2012: заходи з підготовки

Харків. 16 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться кілька заходів, присвячених підготовці до Євро-2012.

11.00 - у малій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2 поверх) відбудеться презентація поштового блоку «УЄФА Євро-2012».

12.00 - у прес-центрі ХОДА (Будинок рад, вул. Сумська, 64, 5 поверх, к.170) розпочнеться прес-конференція заступника голови - керівника апарату ХОДА Василя Хоми на тему: «Питання безпеки і правопорядку під час проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012».

15.00 - на стадіоні «Металіст» (вул. Плеханівська, 65) розпочнуться тактико-спеціальні навчання оперативних, спеціальних та аварійних служб міста та області по ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах, задіяних у проведенні Євро-2012. Після закінчення навчань відбудеться брифінг для журналістів.

Прес-служба ХОДА