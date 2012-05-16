Ірині Бережній подарували оберіг Слобожанщини

Харків. 16 травня. УНІАН. Народному депутатові Ірині Бережній у Харкові подарували стилізований оберіг Слобожанщини - ляльку в національному стилі.

Це відбулося під час однієї із зустрічей з жителями Київського району Харкова.

Подарунок вручила директор навчально-виробничого підприємства соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів «Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів» Лариса Довга, повідомляє прес-служба народного депутата.

«Наш центр був заснований у 1991 році як підприємство, яке проводить реабілітацію інвалідів вдома, - розповіла керівник підприємства. - Зараз ми опікаємо понад 3 тисячі осіб. Центр вирішує питання з надання інвалідам з фізичними, психологічними та розумовими недоліками, у тому числі й інвалідам-надомникам безкоштовної допомоги в придбанні трудових і професійних навичок, додаткової освіти».

За словами Л.Довгої, «одними з напрямів діяльності підприємства є розвиток розумових і творчих здібностей, соціально-психологічної, виробничої адаптації в суспільстві та організації дозвілля».

У своєму виступі Л.Довга зазначила, що її центр спостерігає за політичною діяльністю І.Бережної і сподівається, що вона сприятиме наданню правової допомоги інвалідам, у тому числі й на законодавчому рівні. «Ми добре знаємо Ірину Григорівну. Вона не тільки поздоровляла нас зі святами, вона зустрічається з нами. З усього видно - це людина, яка цікавиться нашими проблемами і хоче допомогти», - сказала Л.Довга.

«Символ-оберіг Слобожанщини, який ми їй подарували, був виготовлений нашими інвалідами спеціально для Ірини Григорівни, аби він приносив їй щастя й допомагав продовжувати творити добрі справи для Харківщини», - наголосила директор.

У свою чергу І.Бережна зазначила, що планує проводити особисті прийоми харків`ян у відкритих громадських приймальнях народного депутата, які почнуть діяти в Харкові вже з наступного тижня.

На знімку: Ірина Бережна з мешканцями Київського району Харкова.