Кличко закликає політиків не бойкотувати Євро-2012

Харків. 16 травня. УНІАН. Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко закликає не плутати політику і спорт та не бойкотувати проведення фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок під час брифінгу в Чернігові.

За словами В.Кличка, він серед тих людей, які відстоювали для України Євро-2012, і проведення цього спортивного заходу є дуже важливим національним проектом.

«Це візитівка, можливість розвитку інфраструктури, можливість заявити про себе. Розмови про бойкот нелогічні», - сказав політик.

Він також підкреслив, що спорт може бути майданчиком для політики, але не варто їх плутати. В.Кличко нагадав події минулого століття, коли через непорозуміння політиків страждали спортсмени та вболівальники: у 1980 році під час Олімпійських ігор у Москві спортсмени багатьох країн не брали у них участь, пізніше радянські спортсмени не поїхали на Олімпіаду в американський Лос-Анжелес.

«Ми не повинні робити таких помилок», - наголосив В.Кличко. Він також зауважив: якщо політики не хочуть сидіти поряд з керівництвом нашої держави, вони можуть приїхати неофіційно і вболівати на трибунах за свої команди.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА