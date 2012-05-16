Харків. 16 травня. УНІАН. В рамках програми «Подаруй дитині серце» на Харківщині прооперовано близько 500 дітей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні голова облдержадміністрації Михайло Добкін відвідав Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН Україні, де протягом майже 5 років реалізується міжнародна програма «Подаруй дитині серце». Губернатор ознайомився з умовами роботи медичного персоналу та перебування дітей, а також медичним обладнанням.

У проекті беруть участь Харківська обласна державна адміністрація, Національна академія медичних наук України, Благодійний фонд Юрія Сапронова та Міжнародний благодійний фонд ICHF (International Children`s Hearts Foundation).

В рамках програми «Подаруй дитині серце» інтернаціональні команди фахівців в галузі дитячої кардіохірургії спільно з харківськими медиками виконують операції дітям із вродженими вадами серця. Всього за час роботи проекту в Харкові було зроблено 244 операції спільно з іноземними фахівцями, а також понад 250 складних операцій виконано харківською командою самостійно. З початку проекту проходить вже 16-та місія, під час якої планується прооперувати 20 дітей Харківської області.