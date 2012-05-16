У Харкові презентовано поштовий блок «УЄФА ЄВРО 2012™. Україна-Польща»

Харків. 16 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові за участю голови облдержадміністрації Михайла Добкіна відбулася презентація поштового блоку «УЄФА ЄВРО 2012™. Україна-Польща» - офіційно ліцензованої продукції УЄФА ЄВРО 2012.

У заході також взяли участь заступник Харківського міського голови з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 Олександр Попов, директор Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» Ваграм Гулян.

«Сьогодні презентується унікальна колекція поштових марок, випущена спеціально до цього Чемпіонату, яка символізує і сам Чемпіонат, і країни, що в ньому беруть участь. Ця марка має наше слобожанське коріння і стане ще однією ланкою в низці приємних подій, які нас будуть супроводжувати найближчим часом», - сказав М.Добкін.

Він підкреслив, що Харків повністю готовий до Євро-2012.

«У місті Харків зроблено все необхідне, щоб забезпечити на високому рівні проведення Чемпіонату Європи з футболу. Повністю готові спортивна і транспортна інфраструктура, завершені всі необхідні роботи, щоб гості Чемпіонату і харків`яни могли насолоджуватися прекрасним спортивним святом європейського рівня», - сказав керівник області.

Як підкреслив у свою чергу Ваграм Гулян, поштові відділення Харкова та області також готові до зустрічі іноземних гостей.

«Ми не залишаємося осторонь, ми теж беремо активну участь у підготовці до Євро-2012. Біля стадіону, біля аеропорту, по центральній вулиці всі поштові відділення зв`язку впорядковані і теж готові в наших відділеннях зв`язку приймати учасників і гостей, які приїдуть на Харківщину», - сказав він.

Довідка. З 11 травня 2012 року введено в обіг поштовий блок «УЄФА ЄВРО 2012™. Україна-Польща» - офіційно ліцензована продукція УЄФА ЄВРО 2012. Випуском поштового блоку розпочинається цікава серія поштових марок з офіційною символікою УЄФА ЄВРО 2012, що відтворюватимуть особливу атмосферу Чемпіонату. На поштовому блоці «УЄФА ЄВРО 2012™. Україна-Польща» зображено кубок Анрі Делоне, який вперше було піднято над головами гравців у 1960 році. Нагороду названо на честь першого генерального секретаря УЄФА в пам’ять про його внесок у народження континентального чемпіонату. Номінал марки: 62,55 грн. Тираж - 30 000 примірників.