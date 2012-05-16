Добкін зустрівся з делегацією Комітету ПАРЄ

Харків. 16 травня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зустрівся з делегацією Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами учасницями Ради Європи у складі секретаря Комітету пана Баса Кляйна та співдоповідачів Комітету пані Маріетти де Пурбе-Лундін та пані Маіліс Репс.

У зустрічі також взяли участь заступник губернатора Юрій Сапронов, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов та начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин ХОДА Анатолій Педешко, повідомляє сайт облдержадміністрації.

М.Добкін презентував членам делегації Харківщину. «Харків – це унікальна територія. Свого часу за наказом російських царів вона була заселена вільними людьми, які охороняли південні рубежі Російської імперії від набігів кочівників. Напевно саме завдяки цьому в Харкові дуже сильні громадські організації, які можуть відстоювати свої права. Ухвалення багатьох рішень у нашому місті ґрунтується на попередньому обговоренні з громадськістю. Це допомагає нам уникнути помилок», - сказав М.Добкін.

Він також зазначив, що Харків нагороджено чотирма вищими нагородами Ради Європи та нещодавно за рейтингом, що виконувався за методикою газети Financial Times, визнаний найкращим східноєвропейським містом за комфортністю ведення бізнесу. Столиця Слобожанщини - один з найпотужніших в Україні промислових та наукових центрів, і тут навчається близько 300 тисяч студентів щороку. У ВНЗ регіону дуже розвинене студентське самоврядування, навіть при губернаторі створено Студентську раду, представник котрої є членом колегії облдержадміністрації.

В ході зустрічі обговорювалися питання соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні, а також перспективи співпраці між Україною та Радою Європи.