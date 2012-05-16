Бережна проводить особисті прийоми громадян

Харків. 16 травня. УНІАН. У Харкові працює приймальня народного депутата України Ірини Бережної.

Двічі на місяць за попереднім записом І.Бережна особисто проводить прийом громадян, повідомляє прес-служба народного депутата.

Приймальня розташована за адресою вул.Чернишевська, 55 (у будинку Київської районної адміністрації).

Нагадаємо, І.Бережна закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фахом «правознавство», а також здобула другу вищу освіту за фахом «Державне управління», закінчивши Національну академію державного управління при Президентові України.

На даний момент народний депутат І.Бережна є членом Комітету Верховної ради України з питань правосуддя, головою підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян та систематизації, адаптації законодавства України до міжнародно-правових стандартів у сфері правосуддя і статусу суддів Комітету Верховної Ради з питань правосуддя.

Як кваліфікований юрист І.Бережна близько двох років дає консультації на радіо «Ера ФМ» в авторській програмі «Ваше право з Іриною Бережною», яка виходить щочетверга о 15.08.

Народний депутат І.Бережна вже допомогла вирішити багато питань, пов`язаних з перерахуванням пенсій, поверненням кредитів, шахрайством, трудовими спорами, земельними ресурсами, оформленням документів на майно, спадок тощо.

«Я працюю для людей. Для мене важливо мати зворотний зв`язок. І дуже приємно бачити, що люди слухають наші ефіри. Наприклад, на останній прийом громадян у Харкові прийшов чоловік з повним пакетом документів, які він зібрав після того, як почув перелік в одній з наших програм», - розповіла І.Бережна.

Записатися на особистий прийом до І.Бережної в Харкові можна за тел.: (057) 7252610, 7252609, 7000205, e-mail: berezhna.pryimalnia@gmail.com.