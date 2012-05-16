У четвер в Україні - грозові дощі

Харків. 16 травня. УНІАН. Завтра у західних областях України очікуються дощі, вночі місцями сильні, у Карпатах дуже сильні дощі, на високогір`ї з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідометцентрі, температура на заході України вночі 6-11°, вдень 8-13°, у Карпатах протягом доби 1-6° тепла, вночі на високогір`ї заморозки 0-2°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с.

На решті території короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град; температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, на сході та півдні до 28°. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, при грозах подекуди пориви та шквали 15-20 м/с.

У Київській області у четвер очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 16-19° (поблизу Чорноморського та Феодосії 12°, в районі Ялти 14°), в Азовському морі 20-23°, у Дніпрі біля Києва 19°.