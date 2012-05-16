Завод ім. Шевченка отримає від «Укроборонпрому» 2 млн. грн.

Харків. 16 травня. УНІАН. Найближим часом на державне підприємство «Завод ім. Шевченка» надійдуть 2 млн. грн. від Державного концерну «Укробронпром».

Про це повідомив сьогодні під час зустрічі з журналістами голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, ці кошти дозволять виплатити місячну зарплату працівникам оборонного підприємства. Губернатор також висловив своє бачення перспектив зваоду.

«Що робити з заводом далі, залежить від бачення «Укроборонпрому». Один з варіантів - частина виробництва, яке необхідно в циклі виробництва військової техніки на заводі Малишева, буде залишена, решта - ліквідована. Інтерес «Укртелекому» до продукції підприємства у зв`язку з новими технологіями в засобах зв`язку - пропав повністю. А можливості нашого підприємства поставляти пульти управління для атомних та інших станцій сьогодні якщо і не поступаються аналогічним українським виробникам, то точно не перевершують. «Енергоатом» буде намагатися вибирати підприємство, яке стабільно працює, стабільно стоїть на ногах. Будемо намагатися з мінімальними втратами вийти з цієї ситуації. Але без ліквідації окремих напрямів у виробництві не обійтися», - сказав М.Добкін, відповідаючи на запитання журналістів.