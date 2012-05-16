Представниця ПАРЄ назвала Тимошенко «сильною жінкою»

Харків. 16 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко є дуже сильною жінкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у клініці «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить лікування Ю.Тимошенко, після її відвідування сказала співдоповідач Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами-учасницями Ради Європи Майліс Репс.

«Вона, попри те, що ми розмовляли про політичні справи, вона звикла до стресу, вона, зрештою, була кандидатом у президенти. Вона дуже сильна жінка», - сказала вона.

М.Репс зауважила, що зустріч представників ПАРЄ із Ю.Тимошенко тривала близько трьох годин. Під час зустрічі були обговорені питання лікування Ю.Тимошенко, питання, пов’язані зі станом її здоров’я та умовами ув’язнення.

Інший співдоповідач Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами-учасницями Ради Європи Марієтта де Пурбе-Лундін висловила задоволення можливістю особисто зустрітися із Ю.Тимошенко.

Втім, вона наголосила, що представники ПАРЄ докладно прокоментують результати сьогоднішньої зустрічі на прес-конференції у Києві, яка відбудеться завтра о 15.00.

«Однак багато з того, про що ми говорили, є конфіденційним, і таким і залишиться», - зазначила М. де Пурбе-Лундін.