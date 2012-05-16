У ДПтСУ відкидають звинувачення у порушенні прав Тимошенко

Харків. 16 травня. УНІАН. Пенітенціарна служба готова в суді відстоювати правомірність своїх дій під час забезпечення лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в харківській лікарні заявив заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапинський, коментуючи заяви захисту Ю.Тимошенко про можливість звернення до суду у зв’язку із оприлюдненням розпорядку дня екс-прем’єра.

«Нам уже набридло, що постійно звучить необгрунтована інформація, часом провокативного характеру, в бік дій співробітників пенітенціарної служби. Персонал служби втягується в політичні розбірки. Ми готові захищати інтереси служби, свої дії в суді», - сказав А.Лапинський, доводячи законність оприлюднення розпорядку дня Ю.Тимошенко.

Він наголосив, що в оприлюдненому графіку не було жодної конфіденційної інформації щодо Ю.Тимошенко.

А.Лапинський також зазначив, що екс-прем’єра охороняють тільки співробітниці-жінки: одна безпосередньо в палаті, одна біля входу до палати. Він спростував заяви захисту Ю.Тимошенко про те, що відеоспостереження ведеться і в кімнатах, де проводяться процедури. За словами А.Лапинського, відеонагляд, згідно з чинним законодавством, ведеться тільки в палаті Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що захист екс-прем’єра звертатиметься до суду та Генеральної прокуратури через незаконне розповсюдження конфіденційної медичної інформації.

С.Власенко повідомив, що йдеться про позови до Держаної пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров’я.

«Це буде позов і заява до Генпрокуратури, по-перше, в частині абсолютно незаконного розголошення співробітниками МОЗу та пенітенціарної служби персональних даних медичного характеру, які стосуються безпосередньо Юлії Тимошенко», - сказав він, додавши, що, згідно з законодавством, це є кримінально карним злочином.

«Тому люди, які це свідомо вчиняли, повинні понести покарання», - наголосив захисник.

«У цьому позові також буде зазначена вимога визнати незаконною аморальну відеозйомку, яку здійснюють у приміщенні, де відбуваються медичні процедури, які передбачають зняття як мінімум верхнього одягу. Це є аморально і неприпустимо в цивілізованих європейських державах», - наголосив С.Власенко.

Він додав, що, згідно з Європейською конвенцією з прав людини, це прирівнюється до катування.

С.Власенко наголосив, що в позові буде зазначено, що всупереч вимогам законодавства, охорону Ю.Тимошенко здійснюють працівники пенітенціарної служби чоловічої статі, що «є неприпустимим цілком і повністю».