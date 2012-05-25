Бережна вимагає забезпечити молодь житлом
До парламенту подано законопроект
Харків. 25 травня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна вимагає забезпечити молодь доступним житлом.
Відповідний законопроект вона внесла на розгляд Верховної Ради, повідомляє прес-служба народного депутата.
«Я давно і послідовно займаюся питаннями молодіжної політики. На розгляді парламенту вже знаходиться мій законопроект про перше робоче місце, тепер я розробила документ, що передбачає забезпечення молодих людей у віці до 35 років житлом. Я впевнена, що захист молоді в період становлення - пріоритетна функція держави. Я дуже сподіваюся, що мій законопроект буде розглянутий вже на найближчій сесії», - сказала у своєму коментраі І.Бережна.
Законопроект І.Бережної передбачає видачу пільгових кредитів на тривалий термін, придбання житла за рахунок державного та місцевих бюджетів, державну допомогу при спорудженні житла, а також сприяння створенню молодіжних житлових комплексів із залученням для їх будівництва спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння житловому будівництву».
«Що стосується кредитів, то оптимальним є варіант, коли молоді сім`ї отримають його терміном на 30 років під три відсотки річних. І для реалізації такої програми необхідно задіювати іпотеку, - зазначила І.Бережна. - Передбачається, що молоді сім`ї, які мають одну дитину, погашатимуть на чверть менше виданого кредиту, а сім`ї, що мають три і більше дітей, повернуть всього половину кредиту, а останнє заплатить держава».
Крім того, законопроект передбачає створення громадської ради, яка матиме контролюючі функції над органами держуправління, задіяними у схемі молодіжного кредитування.
Як повідомлялося раніше, народний депутат І.Бережна внесла на розгляд парламенту законопроект «Про перше робоче місце», а також виступила з ініціативою прирівняти виплати на дітей до досягнення трирічного віку до прожиткового мінімуму.