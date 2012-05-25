Бережна вимагає забезпечити молодь житлом

Харків. 25 травня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна вимагає забезпечити молодь доступним житлом.

Відповідний законопроект вона внесла на розгляд Верховної Ради, повідомляє прес-служба народного депутата.

«Я давно і послідовно займаюся питаннями молодіжної політики. На розгляді парламенту вже знаходиться мій законопроект про перше робоче місце, тепер я розробила документ, що передбачає забезпечення молодих людей у віці до 35 років житлом. Я впевнена, що захист молоді в період становлення - пріоритетна функція держави. Я дуже сподіваюся, що мій законопроект буде розглянутий вже на найближчій сесії», - сказала у своєму коментраі І.Бережна.

Законопроект І.Бережної передбачає видачу пільгових кредитів на тривалий термін, придбання житла за рахунок державного та місцевих бюджетів, державну допомогу при спорудженні житла, а також сприяння створенню молодіжних житлових комплексів із залученням для їх будівництва спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння житловому будівництву».

«Що стосується кредитів, то оптимальним є варіант, коли молоді сім`ї отримають його терміном на 30 років під три відсотки річних. І для реалізації такої програми необхідно задіювати іпотеку, - зазначила І.Бережна. - Передбачається, що молоді сім`ї, які мають одну дитину, погашатимуть на чверть менше виданого кредиту, а сім`ї, що мають три і більше дітей, повернуть всього половину кредиту, а останнє заплатить держава».

Крім того, законопроект передбачає створення громадської ради, яка матиме контролюючі функції над органами держуправління, задіяними у схемі молодіжного кредитування.

Як повідомлялося раніше, народний депутат І.Бережна внесла на розгляд парламенту законопроект «Про перше робоче місце», а також виступила з ініціативою прирівняти виплати на дітей до досягнення трирічного віку до прожиткового мінімуму.