Погода на вихідні

Харків. 25 травня. УНІАН. У вихідні в Україні зберігатиметься помірно тепла погода, в Карпатах вдень - 8-13°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні, 26 травня, мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у південній та східній частині короткочасні дощі, окремі грози (в

Криму подекуди сильні дощі), вдень в карпатському регіоні, на Луганщині, в Криму та Приазов`ї місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 5-10°, на півдні країни - 8-13°, в Криму - до 16°, вдень - 16-21°; в Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 8-13°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 16-21°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-9°, вдень - 18-20°.

25 травня температура води становила в Чорному та Азовському морях - 17-22°, в Дніпрі біля Києва - 20°.