У Харкові введено в обіг 2-й випуск поштових марок до Євро-2012

Харків. 28 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбулася урочиста церемонія погашення другого випуску поштових марок до Євро-2012.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, погашено та введено в обіг 5,5 тисячі екземплярів у блоках з 4 марок «Міста-господарі Євро 2012»: «Львів», «Київ», «Харків», «Донецьк».

У церемонії погашення взяли участь заступник губернатора Євген Савін, Міністр курортів і туризму Автономної республіки Крим Олександр Лієв, директор Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» Ваграм Гулян.

«Марка - це такий інструмент, який не має меж. Марки, які сьогодні випустила «Укрпошта», розійдуться по всьому світу, і мільйони людей, які будуть торкатися до цих марок, згадуватимуть наше чудове місто Харків, а також інші приймаючі міста Київ, Львів і Донецьк», - сказав у своєму коментарі Є.Савін.

Довідка. Поштові марки «Міста-господарі УЄФА ЄВРО 2012тм» - офіційно ліцензована продукція УЕФА ЕВРО 2012. Формат маркового аркуша – 180х140 мм., формат кожної марки – 40х28 мм. Номінал кожної марки – 4,8 грн. Наклад кожної зчіпки – 200 000 примірників. Художниця марок Єлизавета Якимова. Близько 80% марок планується реалізувати на території Харкова, решту – по всій Харківській області. Всі марки дійсні для поштового обігу в Україні.