Посольство Голландії на час Євро-2012 відкриває в Харкові консульський відділ

Харків. 7 червня. УНІАН. Посольство Королівства Нідерландів на час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року відкриває в Харкові тимчасовий консульський відділ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

Консульський відділ розташований в центрі міста за адресою: вулиця Пушкінська, 53.

Зі своїми запитаннями голландські туристи можуть звертатися до Посольства Нідерландів за телефонами « гарячої лінії»: +38 044 490-82-00 та +38 050 355-20-12.

Довідка УНІАН. У Харкові в червні пройдуть 3 матчі групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. 9 червня зіграють матч Голландія -Данія, 13 червня - Голландія - Німеччина, 17 червня – Голландія - Португалія.