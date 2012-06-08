Тренер збірної Данії вважає Голландію фаворитом Євро-2012

Харків. 8 червня. УНІАН. Національна збірна Голландії з футболу є фаворитом Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в медіа-центрі харківського стадіону «Металіст», на арені якого завтра зіграють збірні Голландії та Данії, заявив головний тренер збірної Данії Мортен Ольсен.

«Голландська команда фаворити цього чемпіонату. Датська команда зустрічалася з голландцями. У них гравці високої якості, нам приємно з ними грати. Голландці стали грати краще», - сказав М.Ольсен.

Він зазначив, що для збірної Данії успіхом буде вихід з групи. «Якщо ми вийдемо з групи, то ми вже виграли. Ми ставимо таку планку», - сказав М.Ольсен.

Він запевнив журналістів, що на уболівальників завтра чекає «цікава та красива гра».

Згідно з розкладом Євро-2012, завтра у Харкові, за українським часом, о 19.00 розпочнеться гра Голландія - Данія. Футбольна збірна Голландії в Харкові зіграє всі матчі групового етапу турніру. 13 червня на харківському стадіоні «Металіст» відбудеться матч Голландія - Німеччина, 17 червня в Харкові гратимуть збірні Голландії і Португалії.