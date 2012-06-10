Програш збірної Голландії має своє пояснення - оглядачі

Харків. 10 червня. УНІАН. Програш збірної Голландії у її стартовому матчі Євро-2012, який відбувся 9 червня на стадіоні «Металіст», є досить закономірним і має своє пояснення.

Як передає кореспондент УНІАН, узагальнену думку футбольних оглядачів, які прокоментували результат зустрічі фаворита зі збірною Данії в Харкові, подає сайт Харківської облдержадміністрації.

На думку спортивних аналітиків, відмова від використання тренувальних баз, підготовлених для команд-учасниць приймаючими містами України, так чи інакше впливатиме на результати зустрічей.

«Програш нідерландської команди, яка грає у Харкові всі три матчі, багато в чому обумовлений тим, що перед грою необхідно витрачати чимало сил та енергії на переїзд в наше місто з іншої країни, за тисячу кілометрів від Харкова. Тим часом сьогодні в Харкові створені всі умови для підготовки до матчів, відкриті комфортабельні готелі для проживання і побудовані сучасні стадіони для тренувань», - подає думку спортивних оглядачів сайт ХОДА.

Довідка УНІАН. В рамках Євро-2012 Харків приймає три матчі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу (група В). Крім зіграного матчу Голландія - Данія, 13 червня на стадіоні «Металіст» відбудеться матч Голландія - Німеччина, 17 червня гратимуть збірні Голландії і Португалії.

Для проведення ігор фінальної стадії континентальної першості Харків підготував дві основні та кілька резервних спортивно-тренувальних баз, футбольних полів, відповідну кількість готелів. За висновком УЄФА, ці об’єкти повністю відповідають вимогам. Команди-учасниці групи В обрали для своєї підготовки до матчів спортивні бази у Польщі.

На знімках: реконструйований до Євро2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА