У Харкові за час Євро-2012 фан-зону відвідало до 700 тисяч осіб

Харків. 18 червня. УНІАН. За час проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 фан-зону у Харкові відвідало 600-700 тисяч осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час прямого включення програми «Євро, я люблю тебе!» на телеканалі «Футбол» сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Враховуючи, що у нас найбільша фан-зона, тут одночасно може розміститися до 60 тисяч уболівальників. Якщо порахувати, скільки людей щодня приходило подивитися один і другий матчі, коли вони були розведені в часі, то, я думаю, що у фан-зоні побувало 600-700 тисяч осіб», - сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, офіційна фан-зона Євро-2012 у Харкові роташована на майдані Свободи в центрі міста. Урочите відкриття відбулося 7 червня напередодні ігор групового етапу континентальної першості. Інфраструктура фан-зони: сцена (477 кв м), 3 екрани, у тому числі 1 на сцені, 3 медичних пункти, медіа-центр, майданчик для людей із обмеженими можливостями, санітарна зона, система виходів-входів, евакуаційних виходів тощо. Вродовж роботи ФЗ працюють пункти продажу напоїв та продуктів харчування, розміщені невеликі майданчиків, на яких усі бажаючи можуть зіграти у футбол, тривають розважальні заходи, концерти вітчизняних та зарубіжних виконавців.