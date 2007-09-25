У Харкові можливі масові фальсифікації і зрив виборів

Харків. 25 вересня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) вважають, що у Харкові можливі масові фальсифікації, а також зрив виборів на окремих ділянках.

Про це заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН.

«Факт виявлення СБУ в списках виборців великої кількості «мертвих душ», людей старших 120 років, «двійників», а також цілих неіснуючих будинків підтверджує прогнози Агентства про підготовлювані масові фальсифікації в Харкові. Водночас, представники виборчих комісій заявляють про саботаж виборів з боку представників Партії регіонів. Те, про що ми говорили впродовж декількох місяців, підтверджується за тиждень до виборів», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Управління Служби безпеки України в Харківській області порушило кримінальну справу у зв`язку з численними помилками у списках виборців.

Кримінальна справа порушена за ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах).

За словами начальника УСБУ Андрія МУХАТАЄВА, останнім часом в СБУ надійшло багато звернень зі скаргами на наявність великої кількості помилок у списках виборців Харківської області. Зокрема, повідомив він, у списках по Харківській області виявлено понад 94 тисячі двійників, з яких 44 тисячі – у Харкові.

Після перевірки, сказав А.МУХАТАЄВ, фахівці СБУ зробили висновок, що це може вплинути на результати голосування з похибкою в 4,17%.