Ціни по держзакупівлях завищуються в кілька разів - Бєлова

Харків. 25 вересня. УНІАН. Ціни по державних закупівлях завищуються у декілька разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні заступника голови облдержадміністрації Людмили БЄЛОВОЇ, яке розміщене на сайті ОДА.

Як приклад заступник губернатора навела сферу освіти.

Зокрема, в рамках обласної програми «Шкільний автобус» у 2007 р. планувалося закупити 29 автомобілів: 13 - за рахунок обласного бюджету, 13 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і 3 - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

За словами Л.БЄЛОВОЇ, на 13 автобусів за кошти обласного бюджету планується витратити 932,3 тис. грн. А на ту ж кількість за рахунок субвенцій державного бюджету - 2408,3 тис. грн.

Крім того, у 6 школах області за рахунок міжбюджетних трансфертів сучасними технічними засобами для вивчення хімії та біології обладнали по одному кабінету. На один такий клас було витрачено 142,2 тис. грн. За словами Л.БЄЛОВОЇ, за цю суму можна було купити меблі для 10 кабінетів.

Заступник губернатора заявила, що завищення цін по держзакупівлях - проблема не тільки сфери освіти. Вона нагадала, що недавно керівник області Арсен АВАКОВ передав матеріали по медичному устаткуванню, яке поставляється у Харківську область, в СБУ та Генеральну прокуратуру.