Україна має подавати апеляцію з приводу незарахованого гола у ворота Англії

Харків. 21 червня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна вважає, що Україна повинна подавати апеляцію на рішення угорського арбітра Віктора Кашшаї, який у матчі Євро-2012 Україна - Англія не зарахував гол Марко Девіча у ворота англійців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, І.Бережна вважає, що всі уболівальники і команда футболістів мають відчути, що держава захищає честь своїх громадян.

«Весь футбольний світ обговорює помилку арбітра, коли суддя не зарахував м`яч у ворота Англії. Незважаючи на те що це рішення, на жаль, не впливає на розподіл місць у групі, де грає Україна, наші уболівальники й наша національна збірна мають відчувати, що держава бореться за честь своєї команди, за честь кожного українця, який біля екрана телефізора, на стадіоні і у фан-зонах уболівав за нашу країну», - сказала І.Бережна.

При цьому вона зазначила, що особисто для неї «матч Україна - Англія закінчився з результатом 1:1, і я вдячна гравцям національної збірної, що вони билися до кінця, незважаючи на моральний тиск внаслідок незарахованого арбітром Віктором Кашшаї гола. Гадаю, так само вважають мільйони українців».

І.Бережна також сподівається, що «5 липня, коли відбудеться засідання Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), на якій буде порушене питання про використання технічних пристроїв на лінії воріт, закінчиться результативно».

«Це допоможе надалі попереджувати помилки тих суддів, які ухвалюють суб’єктивне рішення», - вважає народний депутат.