На реконструкцію Коробочкинського НВК з держбюджету виділено 14 млн. грн.

Харків. 21 червня. УНІАН. У 2012 році на реконструкцію Коробочкинського навчально-виховного комплексу Чугуївського району з державного бюджету виділено кошти у сумі 14,05 млн грн.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Євгена Савіна.

За його словами, на ці кошти планується виконати роботи з реконструкції колишнього будинку культури для розміщення Коробочкинського НВК: облаштування фасаду будинку, ремонт покрівлі, заміну вікон, ремонт їдальні, туалетів, спортивної та актової зал, електромонтажні та загальнобудівельні роботи в приміщеннях, благоустрій території.

У ході робочої поїздки до Чугуївського району Є.Савін ознайомився із станом приміщень НВК та ходом ремонтних робіт.

Довідка.Школа в селі Коробочкине розташована в 3 будинках, два з яких 1853 та 1817 років забудови, відсутні спортивна та актова зали, їдальня, а також теплі туалети. Після реконструкції в будинку НВК буде розміщено 9 класних кімнат, їдальня на 85 місць, спортивна зала з роздягальнями та душовими кімнатами, актова зала на 400 місць.