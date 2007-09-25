Фельдман заявляє про підготовку в Харкові провокацій на виборах

Керівник Харківського обласного штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що в день виборів у Харкові готуються провокації із залученням близько 500 представників кримінального світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-брифінгу.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, ці люди розбиті на «бойові п`ятірки», що мають працювати в конкретних округах. Серед них багато тих, хто брав участь в масовій бійці на вул. Клочковській в Харкові в грудні минулого року.

Крім того, О.ФЕЛЬДМАН заявив, що має в своєму розпорядженні докази про організацію єдиним замовником серії вибухів, що сталися в Харкові. Це вибух в офісі Є.Кушнарьова на минулих виборах, а також вибухи біля готелю «Національ» і біля Харківської міськради, сказав керівник Харківського обласного штабу БЮТ.

«Ми також маємо документальне підтвердження інформації про те, що в Харкові готується спалювання урн з бюлетенями, яке мають провести залучені для цього до Харкова бойовики одного з ОЗУ міста», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він зазначив, що всі матеріали вже передано до СБУ, прокуратури і МВС області.

«На сьогоднішній день можна з великою часткою упевненості сказати, що харківські силовики і губернатор зробили все можливе, щоб заблокувати інциденти, що готувалися, і знайти організаторів і виконавців цих силових акцій», - заявив О.ФЕЛЬДМАН, додавши, що «простим людям боятися нічого - близько 18 тис. співробітників міліції забезпечуватимуть правопорядок на дільницях».