Добкін націлює владу на створення умов для бізнесу

Харків. 5 липня. УНІАН. Завданням влади є створення умов для бізнесу і всього того, що буде збільшувати доходи країни і просувати її вперед.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав голова ОДА Михайло Добкін на розширеному засіданні Харківського регіонального комітету з економічних реформ.



«Всі структурні зміни, які ініціював Президент України Віктор Янукович, торкаються стількох інтересів, настільки змінюють наше суспільство, структуру економіки та народного господарства, що очікувати швидких і дуже ефективних результатів не доводиться. Якби вони були розраховані на створення швидкого, короткострокового ефекту, то можна було б піти легким шляхом - зробити, як то кажуть, косметичний ремонт, показати, що ми з цим завданням упоралися, поставити крапку і йти далі. А проблема не була б вирішена. Був обраний дуже складний, невдячний і часто дуже важкий шлях, який, врешті-решт, має привести до певних результатів», - сказав М.Добкін.

Він підкреслив, що завдання влади та всіх, хто з нею співпрацює, - створювати умови для бізнесу, для науки, для промислових підприємств - всього, що буде збільшувати доходи країни і просувати її вперед. М.Добкін зазначив, що залучення іноземних інвестицій у високотехнологічне виробництво - це дуже важливе і складне завдання, над яким свого часу працювали найкращі уми європейських держав.

«Це завдання у свій час дуже точно побачили, розглянули і вчасно дали зелене світло в КНР, і ми сьогодні бачимо, яких результатів вони досягли. Ми сьогодні бачимо результат від об`єднання науки та високотехнологічних виробництв, дивимося, яку додаткову вартість можна отримати на продукцію, виробництво якої в нашій країні поки поза межею нездійсненних мрій», - зазначив губернатор.