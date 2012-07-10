До Харкова на суд Тимошенко приїхав екс-президент Європарламенту

Харків. 10 липня. УНІАН. До Харкова на засідання Київського районного суду міста у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації ЄЕСУ прибув екс-президент Європейського парламенту Пет Кокс.

Як передає кореспондент УНІАН, П.Кокс зайшов до зали судових засідань разом із групою своїх консультантів.

Також у цей час до зали судових засідань продовжують підходити народні депутати від БЮТ.

Крім того, на процесі присутні представники дипломатичного корпусу деяких країн, зокрема Польщі.

Як повідомляв УНІАН, П.Кокс разом із колишнім Президентом Польщі Олександром Квасневський здійснюють від імені Європарламенту моніторинг судових засідань у справі Ю.Тимошенко.