Христоєв нагороджений за Євро-2012 орденом «За заслуги»

Харків. 10 липня. УНІАН. Заступника міського голови - директора Департаменту з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки до Євро-2012 Харківської міської ради в 2010-2011 роках, радника Харківського міського голови Віктора Христоєва нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, В.Христоєв нагороджений Указом Президента України ВІктора Януковича за вагомий внесок у підготовку Харкова до Євро-2012.

Державну нагороду вручив сьогодні заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Василь Хома.

«Від імені керівництва області дякую вам за вашу роботу, за той неймовірний особистий внесок у підготовку в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Саме ви стали людиною з диким бажанням організувати в місті відмінну підготовку до Євро-2012», - сказав В.Хома.

В.Христоєв, у свою чергу відповів, що це не його особиста заслуга, а заслуга всієї величезної команди, в тому числі і керівництва Харкова та області.

«Якби не спільна робота, то нічого б не вийшло. Хотілося б відповісти всім скептикам, що все-таки ми змогли з резервного міста зробити Харків основним приймаючим», - сказав В.Христоєв.