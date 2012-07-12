«Свобода» заявляє про побиття свого прихильника в Харкові

Харків. 12 липня. УНІАН. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» заявляє про побиття 10 липня свого прихильника та захисника української мови.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні ВО «Свобода», Юрій Гаража повертався з пікетування Харківської міськради у зв’язку із винесенням нею на голосування питання щодо підтримки мовного законопроекту.

Згідно з повідомленням, напад на Ю.Гаражу скоїли кілька представників громадського об’єднання «Оплот». Активіст прямував до метро, коли помітив намет, у якому збирали підписи за мову. Із твердим переконанням, що захищає українську мову, активіст взяв до рук лист із підписами та ручку, але побачив, що підписи збирають на захист російської мови. В повідомленні зазначається, що Ю.Гаража цей факт надзвичайно обурив і він розірвав лист із підписами.

«Одразу ж чоловік відчув сильний удар ногою в груди. Троє людей скрутили його та намагалися зв’язати мотузкою, хоча ні відхрещуватись від свого вчинку, ні тікати пан Юрій не збирався. Перехожі вирвали захисника української мови, саме коли його душили», - повідомляє «Свобода», також інформуючи, що прибулі за викликом правоохоронці доправили чоловіка до відділку в кайданках.

Водночас у повідомленні зазначається, що «постраждалі захисники російської мови» у своїх заявах стверджують, «що ніби Юрій Миколайович намагався руйнувати намет, нападав на дівчат, які в ньому перебували, й бив декількох кремезних «оплотівців».

«Свободівці» висловлюють обурення тим, що «народна» міліція захищає антиукраїнські акції та «дискредитує українських патріотів, які намагаються цьому протидіяти».