У четвер на сході місцями короткочасний дощ, гроза

Харків. 12 липня. УНІАН. 12 липня в протягом доби в більшості областей Україні атмосферні фронти обумовлять зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура повітря в більшості областей нашої країни вночі від 17 до 24 градусів, вдень 27-32, на заході температура знизиться до 23-28 градусів, в Карпатах до 20-22.

У північних областях вночі і вдень зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-20 градусів, вдень 27-29. Вітер південно-східний, північно-західний, північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі і вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-24 градуси, вдень 28-32. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У східних областях вночі і вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-22, вдень 29-32 градуси. Вітер північно-східний, південно-західний, 5-10 м/с.

У західних областях вночі і вдень зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-19 градусів, вдень температура знизиться до 23-28, в Карпатах до 20-22. Вітер північно-західний, північно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі і вдень зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-21 градус, вдень 27-31. Вітер південно-східний, північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 12 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 29-32 градуси тепла.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії, Севастополя і Феодосії 24 градуси, у районі Ялти +25, в районі Одеси +27 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 12 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-18 градусів, вдень 24-25. Вітер південно-західний, північно-західний, у Сваляві північно-східний, 5-10 м/с.