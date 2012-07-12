У ЦКЛ підтвердили факт знахідки невикористаних ліків

Харків. 12 липня. УНІАН. Головний лікар центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв підтвердив факт виявлення у медичному закладі невжитих ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Афанасьєв сказав на брифінгу біля лікарні, коментуючи інформацію ЗМІ, що у душовій екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко було виявлено невжиті ліки.

М.Афанасьєв зазначив, що медпрепарати були виявлені два дні тому.

Разом з тим головний лікар відмовився сказати, де були виявлені препарати, які це були ліки і від кого інформація про виявленні ліків потрапила у ЗМІ.

«Я не знаю, що це за джерело. Хочу підтвердити, що я такою інформацією володію. Про ліки я не можу сказати. Це було виявлено, і ми зараз розбираємося. Коли буде інформація - ми вам повідомимо», - сказав головний лікар.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, які санкції очікують на пацієнта, який викидає прописані ліки, М.Афанасьєв сказав, що це залежить від препаратів.

«Якщо прописані конкретні препарати особливої дії, і він (пацієнт – УНІАН) їх не приймає, тоді лікування припиняється. Якщо це препарати звичайні - за це пацієнта не виписують», - сказав М.Афанасьєв.

Головний лікар також зазначив, що німецькі фахівці не прописували Ю.Тимошенко медпрепаратів, які вводяться ін’єкціями.

Сьогодні видання «Українська правда» писала, що одна з інформаційних агенцій з посиланням на джерело серед медперсоналу лікарні «Укрзалізниці» повідомила, що під час прибирання душової кімнати у лікарні «Укрзалізниці», де лікується екс-прем`єр Ю.Тимошенко, було виявлено невжиті ліки.