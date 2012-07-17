На Харківщині за програмою доступного житла можна придбати 1200 квартир - Моченков

Харків. 17 липня. УНІАН. На Харківщині за Програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів можна придбати близько 1200 квартир.

Про це під час зустрічі з трудовим колективом Держпідприємства «Електроважмаш» повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков.

Зустріч була організована з метою роз`яснення умов Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом людей, які потребують поліпшення житлових умов сказав. У заході також взяли участь представники Харківського регіонального управління «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву», а також представники фірм-забудовників і банків, які беруть участь в програмі, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Близько 1200 квартир у Харкові і Харківській області беруть участь у цій Програмі. Є квартири, які знаходяться на Олексіївці, є квартири в Пісочині, на ХТЗ тощо. Готовність будинків становить понад 70%. Частина з них уже здана, інші будуть здані в експлуатацію до кінця цього року», - сказав А.Моченков.

За його словами, гроші на компенсації відсотків уже перераховані і відсотки погашаються за укладеними договорами.

Співробітники заводу виявили зацікавленість Програмою, задавали багато питань, на які змогли отримати вичерпні відповіді від учасників зустрічі, зазначається у повідомленні.